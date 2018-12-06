Четверг, 6 Декабря 2018 года
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Евросоюз дал Киргизии более €9 млн на поддержку образования

Общество

И планирует выделить еще почти €36 млн в течение ближайших трех лет

Бишкек, 6 декабря 2018, 15:48 — REGNUM  Европейский союз предоставил Киргизии грант в размере €9 млн 375 тысяч (около 710 млн рублей) на развитие образовательного сектора. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщила пресс-служба министерства финансов.

В ведомстве отмечают, что это завершающая выплата в рамках программы бюджетной поддержки Стратегии развития образования до 2020 года и Плана действий на 2016 — 2017 годы.

Эти деньги будут потрачены на реформирование систем общего и профессионально-технического образования, на повышение качества образования и педагогических стандартов, на улучшение управления государственными финансами, а также на закупку учебников, финансирование системы дошкольного образования и подключение школ к интернету.

Отметим, что Евросоюз также планирует предоставить правительству Киргизии €35 млн 760 тысяч (2 млрд 707 млн рублей) в рамках новой программы бюджетной помощи на 2019 — 2021 годы.

Напомним, что в 2016 и в 2017 годах Европейский союз также предоставил Киргизии два гранта по €10 млн (757 млн рублей) в рамках многолетней индикативной программы помощи на период 2014 — 2020 годов, в которой образование обозначено как одно из трех основных направлений сотрудничества.

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