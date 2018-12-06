Британские неонацисты призывают к покушению на принца Гарри — СМИ

Лондон, , 15:43 — REGNUM Британские неонацисты угрожают расправой принцу Гарри Уэльскому, пишет газета Kronen Zeitung 6 декабря.

Британское отделение неонацистской группировки Atomwaffen Division распространило в сети послание с призывом убить принца Гарри. Они называют его «предателем расы» за брак с бывшей актрисой Меган Маркл, имеющей афроамериканское происхождение. Свой призыв они проиллюстрировали фотомонтажем со свастикой и головой Гарри, к которой приставлен пистолет.

Группировка Atomwaffen Division поддерживает контакты с Sonnenkrieg Division. Последняя была создана в Великобритании 21-летним студентом Эндрю Дымоком. Лидер отделения Atomwaffen Division в США в настоящее время находится под стражей во Флориде, поскольку в его доме были обнаружены материалы для сборки взрывных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Великобритании был осужден сторонник ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призывавший убить малолетнего принца Джорджа Кембриджского, сына принца Уильяма и герцогини Кейт.

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