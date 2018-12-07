«Ставка на право и закон»: жители Зауралья написали правовой диктант

Курган, , 12:14 — REGNUM Жители Курганской области 7 декабря приняли участие во Всероссийском правовом диктанте, посвященном 25-летию Конституции Российской Федерации. Желающие проверить знание юридических основ прошли очное тестирование в Курганском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всероссийский правовой диктант — это тест на уровень правовой грамотности населения. Организаторы акции — ассоциация юристов России, общероссийская общественная организация «Деловая Россия», агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Московский государственный юридический университет имени Кутафина и уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

По мнению экспертов, каждый гражданин России в течение года сталкивается с 5−7 правовыми проблемными ситуациями. Люди с низким уровнем правовой грамотности терпят моральные и материальные убытки от незнания базовых юридических основ.

«Наша страна делает ставку на право, на закон, закрепляя статус правового государства на международной арене. Убеждён, что такого рода мероприятия способны заряжать, вдохновлять людей на покорение вершин правовых знаний», — считает и. о. директора департамента образования и науки Курганской области Эдуард Абрамов.

Отметим, что жители Зауралья принимали участие во Всероссийском правовом диктанте в 2017 году. Тогда юридическое тестирование прошли более 40 человек. В 2018 году число участников очного тестирования удвоилось, сообщают организаторы.

Те, кто не писал диктант в Курганском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы, могут ответить на вопросы по интернету до 10 декабря на официальном сайте мероприятия юрдиктант. рф.

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