Жертвами вируса-вымогателя из Китая стали свыше 100 тыс. пользователей

Пекин, , 15:26 — REGNUM На территории Китая активно распространяется новый вирус. Как следует из отчёта, опубликованного специалистами Velvet Security, первый вымогатель был зафиксирован 1 декабря. А уже по состоянию на 4 декабря вредоносная программа, которая передаётся через популярный мессенджер WeChat, поразила свыше 100 тыс. компьютеров.

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Отмечается, что вымогатель требует оплатить 110 юаней. Также он похищает пароли пользователей сервисов Alipay, Taobao, Tmall, QQ и AliWangWang и других.

На оплату выкупа даётся три дня. В противном случае вредоносный код удалит ключ расшифровки с сервера C&C.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года кибератака вируса-вымогателя Petya, которая началась с Украины, коснулась более 80 предприятий и компаний в разных странах мира. Вирус зашифровывал данные на компьютере и требовал заплатить за расшифровку $300. За сутки Petya «заработал» €8890.

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