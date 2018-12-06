Ведущий вуз Росморречфлота усилит медподготовку моряков

Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Новый медицинский класс Морского учебно-тренажерного центра (УТЦ) в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова поднимет медицинскую подготовку моряков и работников морских платформ на новый уровень, сообщает 6 декабря пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Обучение в новом классе будет проходить в соответствии с международными требованиями Конвенции ПДНВ 1978 года с поправками и согласно рекомендаций международной организации ОPITO (Offshore Petroleum Industry Training Organization).

Отмечается, что современные комплексы медицинского оборудования, тренажеров и имитаторов, позволят слушателям получить не только теоретические знания, но и практические навыки по широкому спектру программ медицинской подготовки.

«Теперь учебный центр ведущего вуза Росморречфлота сможет проводить курсы по оказанию первой помощи, медицинскому уходу с использованием дефибрилляторов, манекенов-симуляторов для отработки различных навыков оказания экстренной доврачебной помощи, уходу за больными на борту судна, для отработки базовых хирургических навыков», — говорится в сообщении ведомства.

Ректор университета, профессор Сергей Барышников сообщил, что под новый класс было выделено специальное помещение, расположенное в колледже ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, в учебном городке на Большом Смоленском проспекте. Класс позволяет одновременно вести подготовку до 16 слушателей.

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова — высшее учебное заведение Санкт-Петербурга. Образован после объединения Государственной морской академии имени адмирала C.О. Макарова и Санкт-Петербургского университета водных коммуникаций в 2012 году. Готовит специалистов в сфере водного транспорта.