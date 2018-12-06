Волонтер из Смоленской области стал «Добровольцем года»

Смоленск, , 15:15 — REGNUM Житель Смоленской области Антон Коротченко удостоен звания «Доброволец года». Награды лауреатам премии «Доброволец России — 2018» вручил 5 декабря, в рамках Международного форума волонтеров, президент РФ Владимир Путин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области.

Поздравление с присвоением звания «Доброволец года» направил также губернатор Смоленской области Алексей Островский.

«Искренне рад, Антон, что ваша активная гражданская инициатива, подвижничество, любовь к Смоленщине заслужили самую высокую оценку у единомышленников по добровольческому движению России. Получить награду из рук главы государства — это большая честь и признание вашей ответственной миссии. Присущие вам энергия и энтузиазм позволили сплотить таких же целеустремленных молодых людей вокруг благородной цели, направленной на повышение доступности врачебной помощи жителям смоленской глубинки. Сотни наших земляков благодарны волонтерам-медикам за оказанную помощь и внимание».

«Уверен, что то конструктивное взаимодействие, которое сложилось между активистами вашей организации и региональными органами государственной власти, продолжит успешно развиваться, все больше вовлекая в свою орбиту неравнодушных смолян», — говорится в поздравлении губернатора.

Алексей Островский также заверил, что он намерен всесторонне поддерживать добровольческие инициативы, «чтобы Смоленская область поступательно становилась регионом больших возможностей и добрых дел».

Победитель номинации «Доброволец года» Антон Коротченко — выпускник Смоленского государственного медицинского университета, региональный координатор Всероссийского движения «Волонтеры-медики». Под его руководством смоленские добровольцы на протяжении трех лет реализуют проект «Здоровое село», направленный на содействие муниципальным образованиям, малообеспеченным медицинскими кадрами, и оказание медико-консультативной помощи жителям сельских поселений. Именно опыт смоленских волонтеров-медиков лег в основу Всероссийского субботника «#ДоброВСело».