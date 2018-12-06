Четверг, 6 Декабря 2018 года
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В США власти установили сатанинскую статую рядом с рождественской елкой

Общество

Установку монумента организовал глава сатанинского храма Чикаго

В США власти установили сатанинскую статую рядом с рождественской елкой
Франсиско Гойя. Большой козел или шабаш ведьм. 1823

Спрингфилд, США, 6 декабря 2018, 15:12 — REGNUM  В здании правительства штата Иллинойс (США) был установлен праздничный сатанинский монумент, изображающий змею, обернувшуюся вокруг руки, держащей яблоко. Об этом 5 декабря сообщил сайт телеканала BBC.

https://twitter.com/ILfamilyaction/status/1070022674888474624

Стоит отметить, что статуя была установлена между рождественской елкой и менорой (подсвечник на семь свечей, символ иудаизма и еврейских религиозных атрибутов). Установку монумента организовал глава сатанинского храма Чикаго. Власти штата в лице пресс-секретаря Дейва Друкера заявили, что этот храм имеет точно такие же права, как и другие религиозные группы.

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В ноябре 2018 года ИА REGNUM сообщило, что организация «Сатанинский храм» из США собиралась подать в суд на компанию Netflix, которая использовала изображение статуи Бафомета при съемках сериала «Леденящие душу приключения Сабрины». Впоследствии Netflix и Warner Bros. заключили с ней мировое соглашение.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix и Warner Bros. заключили мировое соглашение с «Сатанинским храмом»

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Культура и общество США
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