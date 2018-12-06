В Индонезии начались столкновения силовиков с сепаратистами

Джакарта, 6 декабря 2018, 15:16 — REGNUM Вооруженные силы Индонезии приостановили поиски тел рабочих, убитых в мятежной провинции Папуа, сообщает 6 декабря Reuters.
Причиной приостановке поисковых работ стали боевые столкновения с сепаратистским группировками, которые подозреваются в данном преступлении.
Напомним, провинция Папуа вошла в состав Индонезии в 1969 году, регион остается самым бедным в государстве, что отчасти является причиной его слабой включенности в страну и, как следствие, расцвет здесь сепаратистских настроений.
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