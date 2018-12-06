В Смоленской области к охране госграницы привлекут местных жителей

Смоленск, , 15:01 — REGNUM Жителей приграничных районов Смоленской области на добровольных началах привлекают к защите государственной границы. Здесь планируют сформировать добровольные народные дружины. Об этом говорилось на заседании координационного совета по пограничной политике при администрации Смоленской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации 6 декабря. Совет возглавляет губернатор Алексей Островский, заседание, по его поручению, провел начальник регионального Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации Олег Чуланов.

Основной темой заседания стал вопрос о реализации мер по предупреждению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и проводимой работе по пресечению въезда иностранных граждан на территорию страны. Как отмечалось, в январе — сентябре этого года в регионе зарегистрировано 11 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство. При этом число преступлений, совершенных мигрантами, снизилось за этот период на 21%. По информации регионального Пограничного управления ФСБ России, 38% из числа задержанных иностранных граждан въезжают на территорию РФ в целях поиска работы, 46% возвращаются к постоянному или временному месту пребывания, 16% — по иным причинам, в числе которых и туризм, и лечение.

На встрече обсуждалась эффективность мер, принимаемых органами государственной власти и местного самоуправления по созданию условий для привлечения на добровольных началах граждан к защите государственной границы, а также формированию в приграничных районах Смоленской области добровольных народных дружин (ДНД). В рамках этой работы в подразделениях, непосредственно осуществляющих пограничную деятельность в регионе, проведены организационные собрания, на которых были отобраны кандидаты в члены дружин. Также отмечалось, что активное привлечение членов ДНД и местного населения к выполнению задач пограничной деятельности позволит значительно повысить надежность охраны государственной границы на участке Пограничного управления, а также добиться более высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.