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Свердловский политтехнолог Устинов обжаловал свой арест

Общество

Апелляцию рассмотрят 7 декабря

Екатеринбург, 6 декабря 2018, 14:50 — REGNUM  В Екатеринбурге задержанный и затем арестованный политтехнолог Александр Устинов обжаловал избранную в отношении него меру пресечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловском областном суде.

Апелляция будет рассмотрена областным судом завтра, 7 декабря. Рассмотрение начнётся в 14:30 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, Устинов был задержан в 29 ноября, а 1 декабря отправлен под стражу до конца января. Ему вменяют часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. /та часть статьи касается мошенничества, которое совершено организованной группой или в особо крупном размере.

Если вину политтехнолога докажут, ему грозит до десяти лет колонии.

Добавим, пока он проходит в качестве подозреваемого. Обвинение ему не предъявлено.

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