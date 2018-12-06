Свердловский политтехнолог Устинов обжаловал свой арест

Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM В Екатеринбурге задержанный и затем арестованный политтехнолог Александр Устинов обжаловал избранную в отношении него меру пресечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловском областном суде.

Апелляция будет рассмотрена областным судом завтра, 7 декабря. Рассмотрение начнётся в 14:30 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, Устинов был задержан в 29 ноября, а 1 декабря отправлен под стражу до конца января. Ему вменяют часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. /та часть статьи касается мошенничества, которое совершено организованной группой или в особо крупном размере.

Если вину политтехнолога докажут, ему грозит до десяти лет колонии.

Добавим, пока он проходит в качестве подозреваемого. Обвинение ему не предъявлено.

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