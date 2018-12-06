«Это тайна человека» — Медведев об электронных историях болезни

Москва, , 14:44 — REGNUM Врач должен уделять время пациенту, а не оформлению документации, заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«Врач должен во время приёма 90 процентов времени тратить на разговор с конкретным пациентом, осмотр и рекомендации, которые он делает. Всё остальное должно быть вбито в проформу в компьютере. И в несколько кликов входить в базу данных. Сейчас все эти электронные истории становятся повседневной практикой. Мы в порядке «пилота» к этой системе переходим во всей стране. Надеюсь, они существенным образом облегчат вот эту сторону работы врачей в нашей стране», — сказал он.

Однако при использовании электронных кабинетов пациентов важная сторона, по мнению главы правительства, защита персональных данных человека, и такую информацию «надо защищать».

«Это тайна конкретного человека», — отметил премьер-министр.

Ранее Медведев рассказал о задаче правительства вдвое сократить бедность в России. Он отметил, что с низкими доходами часто оказываются граждане, имеющие большие семьи.

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