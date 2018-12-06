Четверг, 6 Декабря 2018 года
14:47:13 МСК

Смоленские библиотеки подключили к «Национальной электронной библиотеке»

Общество

Процесс подключения близится к завершению

Смоленск, 6 декабря 2018, 14:41 — REGNUM  В Смоленской области завершается процесс подключения библиотек региона к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области, по поручению губернатора Алексея Островского к НЭБ подключаются все общедоступные библиотеки, а также учебные заведения высшего и среднего профессионального образования региона.

В рамках работы по организации доступа к фондам «Национальной электронной библиотеки» 56 научных и образовательных учреждений Смоленской области получили дополнительно 85 компьютеров. В результате, после завершения процесса подключения, 96 смоленских учреждений получат доступ ко всем фондам НЭБ.

Проект «Национальная электронная библиотека» создан с целью организации единого российского электронного пространства на основе оцифрованных фондов публичных библиотек России различного уровня. Ключевая задача ресурса заключается в обеспечении свободного доступа ко всем изданиям и научным работам — от книжных памятников истории и культуры до современных авторских произведений и учебников. Сегодня фонд НЭБ насчитывает более 4,5 миллиона электронных документов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Библиотеки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить