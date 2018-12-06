Смоленские библиотеки подключили к «Национальной электронной библиотеке»

Смоленск, , 14:41 — REGNUM В Смоленской области завершается процесс подключения библиотек региона к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области, по поручению губернатора Алексея Островского к НЭБ подключаются все общедоступные библиотеки, а также учебные заведения высшего и среднего профессионального образования региона.

В рамках работы по организации доступа к фондам «Национальной электронной библиотеки» 56 научных и образовательных учреждений Смоленской области получили дополнительно 85 компьютеров. В результате, после завершения процесса подключения, 96 смоленских учреждений получат доступ ко всем фондам НЭБ.

Проект «Национальная электронная библиотека» создан с целью организации единого российского электронного пространства на основе оцифрованных фондов публичных библиотек России различного уровня. Ключевая задача ресурса заключается в обеспечении свободного доступа ко всем изданиям и научным работам — от книжных памятников истории и культуры до современных авторских произведений и учебников. Сегодня фонд НЭБ насчитывает более 4,5 миллиона электронных документов.