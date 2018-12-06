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ДНР: на Украине уклоняющихся от службы граждан ловят прямо на улице

Общество

А некоторые под видом полиции просто похищают людей

Донецк, 6 декабря 2018, 14:35 — REGNUM  Украинские работники военкоматов начали «охоту» на граждан, уклоняющихся от военной службы, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 6 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, полиция и представители военкоматов вылавливают уклонистов прямо на улицах украинских городов, а некоторые под видом правоохранителей похищают людей и требуют с их родственников выкуп.

Басурин отметил, что это происходит на фоне общего хаоса и неорганизованности, а также военного положения, которое тоже плохо организовано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военное положение на Украине было объявлено 28 ноября на 30 дней в десяти областях Украины. Положение было объявлено после задержания российскими пограничниками украинских моряков, которые устроили провокацию в Азовском море.

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Военное положение на Украине
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