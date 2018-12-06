ДНР: на Украине уклоняющихся от службы граждан ловят прямо на улице

Донецк, , 14:35 — REGNUM Украинские работники военкоматов начали «охоту» на граждан, уклоняющихся от военной службы, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 6 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, полиция и представители военкоматов вылавливают уклонистов прямо на улицах украинских городов, а некоторые под видом правоохранителей похищают людей и требуют с их родственников выкуп.

Басурин отметил, что это происходит на фоне общего хаоса и неорганизованности, а также военного положения, которое тоже плохо организовано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военное положение на Украине было объявлено 28 ноября на 30 дней в десяти областях Украины. Положение было объявлено после задержания российскими пограничниками украинских моряков, которые устроили провокацию в Азовском море.