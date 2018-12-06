Экс-главный архитектор Москвы: «Я терпеть не могу слово «доступное жилье»»

Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM Словосочетание «доступное жильё» вызвало необычную реакцию бывшего главного архитектора Москвы, генерального директора АО «НИЦ «Строительство» Александра Кузьмина. Эксперт объяснился в своём докладе на строительном форуме 100+ Forum Russia в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я терпеть не могу слово «доступное жильё». Почему оно должно быть доступным? Оно должно быть достойным! Я должен заработать на жилье, и потом чтобы у меня не было проблемы его содержать», — считает экс-чиновник.

«Пока мы будем мыслить таким образом, мы будем находиться в социализме!» — подчеркнул Кузьмин. Впрочем, чуть позже он добавил, что ничего плохого в слове «социализм» не видит.

Возмущение гендиректора вызвал и следующий факт: «Вы никогда не замечали, что все наши государственные программы направлены на то, что не приносит денег? Строить больше школ, строить больше детских садов, развивать здравоохранение!» По мнению Кузьмина, главной задачей должно стать «обеспечение людей работой». «Люди должны сами себе приобрести жильё и не задумываться о том, что такое ЖКХ», — убежденно сказал экс-чиновник.

Слова эксперта вызвали удивление аудитории. Буквально за три минуты до слов про «доступное жильё» Кузьмин упирал на важность 7 статьи Конституции РФ, где указано, что Россия — это социальное государство.

Напомним, при уходе с должности главного архитектора Москвы Александр Кузьмин подчёркивал, что в новой части города нужно строить не жилые районы, а деловые и рекреационные центры. «Если вы думаете, что эти бешеные территории взяты для того, чтобы все застроить, то это большая ошибка», — подмечал тогда экс-чиновник.

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