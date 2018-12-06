48% жителей Франции выступают за отставку Макрона — опрос

Париж, , 14:06 — REGNUM Почти 48% респондентов во Франции, опрошенных институтом Yougov, хотят отставки главы государства Эммануэля Макрона, сообщает Capital.

На вопрос «должен ли Эммануэль Макрон уйти в отставку» 57% респондентов в возрасте от 35 до 55 лет ответили положительно. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет 40% французов хотят отставки президента.

Кроме того, 55% опрошенных заявили, что необходимо распустить национальную Ассамблею Франции.

Согласно опросу, 87% опрошенных французов считают, что во Франции распределение богатств неравномерно и только 2% полагают, что распределение богатств абсолютно справедливо.

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