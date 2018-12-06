Экс-чиновник челябинского Магнитогорска отдан под суд

Магнитогорск, Челябинская область, , 13:41 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по делу бывшего руководителя управления культуры Магнитогорска. Его обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Следствие считает, что преступные эпизоды относятся к 2014−2016 годам. Якобы чиновник давал сотрудникам «Магнитогорского концертного объединения» незаконные указания о том, чтобы заключать с одной из фирм договоры на охрану ледового городка без конкурса. За это чиновник, как считает следствие, получил взятки на общую сумму 50 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники полиции. На машину теперь уже экс-чиновника наложен арест. В ближайшее время дело рассмотрит суд.