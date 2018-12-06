Не оправдал себя: Google решил отказаться от мессенджера Allo

Москва, , 13:33 — REGNUM Руководство корпорации Google намерено отказаться от мессенджера Allo, запущенного в 2016 году. Проект признан неудачным. Как сообщается в блоге компании, окончательное прекращение работы Allo произойдёт в марте 2019 года.

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До этого времени история переписок ещё будет доступна. Пользователям Allo рекомендовано сохранить истории сообщений, в противном случае после указанного срока будут удалены с серверов корпорации.

«Мы решили прекратить поддержку мессенджера Allo, чтобы полностью сосредоточиться на приложении «Сообщения», — говорится в официальном пресс-релизе компании.

Также создатели чата заявили, что благодаря работе над мессенджером смогли многому научиться. Так, возможности машинного обучения, впервые использованные именно в Allo, теперь применяются и в «Сообщениях».

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Напомним, ранее корпорация Google сообщила о закрытии социальной сети Google+. Вслед за ней «поисковой гигант» объявил о закрытии интегрированного во всю экосистему Google мессенджера Hangouts. Полностью поддержку работы мессенджера планируется прекратить к 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, самым популярным в России оказался мессенджер WhatsApp— его установили на свои смартфоны 71% москвичей и 59% жителей других регионов. На втором месте по популярности — Viber. Этим приложением пользуются 37% жителей Москвы и 36% обладателей смартфонов по всей России. Такие данные содержатся отчёте института современных медиа MomriInstitute, опубликованном в начале 1018 года.

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