Соломбала: где построили половину парусного Балтийского флота

Владимир Станулевич, , 21:12 — REGNUM

Важнейшим государственным делом жителей Русского Севера в XVIII — первой половине XIX веков было строительство военного парусного флота. Выбор размещения верфей на Русском Севере объяснялся близостью сырьевой базы — строевого леса, наличием судостроителей — история морского судостроения в Поморье насчитывала как минимум 300 лет, и людского ресурса с морскими традициями — для формирования экипажей. О месте первого Адмиралтейства историки спорят, но еще при Иване Грозном в Соломбале была построена судоверфь. Вероятно, это и объясняет, почему спустя 110 лет после «Грозного царя», в 1693 году, Соломбала снова стала «колыбелью» русского флота.

На верфях Архангельского адмиралтейства за почти 150 лет были построены 156 линейных кораблей и 78 фрегатов. Все они вошли в состав Балтийского флота. Театром боевых действий для них стали Балтийское и Средиземное моря. Иногда архангельские корабли действовали в Атлантике, Тихом океане, Северном и Чёрном морях. Их противниками чаще всего были шведские и турецкие корабли, в 1756—1763, 1807−1812 и 1853−1856 годах — английские.

Некоторые представления об архангельском судостроении того периода неверны.

Первое заблуждение.

О строительстве парусных судов как о кустарном производстве. Это не так. На Ширшинском адмиралтейском заводе, где на пильных мельницах на доски разделывался корабельный лес, готовился набор кораблей, и в кузнечных цехах, где лили металлические детали, применялись элементы поточного производства, позволяющего строить корабли крупными сериями.

Первая серия линейных кораблей типа «Гавриил» с 52 пушками строилась с 1712 года — 3 единицы, серия типа «Урииил» с 52 пушками строилась с 1715 года — 4 единицы, серия типа «Пётр II» с 54 пушками строилась с 1724 по 1768 годы — в Архангельске построено 13 единиц, серия типа «Слава России» с 66 пушками строилась с 1733 по 1774 годы — в Архангельске построены 43 корабля (самая большая серия), серия типа «Азия» с 66 пушками строилась с 1772 по 1796 годы — 29 единиц, серия типа «Всеволод» с 66 пушками строилась в 1807 году — 2 единицы, серия типа «Ярослав» с 74 пушками строилась с 1783 по 1798 годы — 19 единиц, серия типа «Селафаил» с 74 пушками строилась с 1800 по 1825 год — 22 единицы, серия типа «Иезекиль» с 74 пушками строилась с 1825 по 1848 годы — в Архангельске строились 19 единиц, серия типа «Бородино» с 74 пушками — 2 единицы. После 1848 года линкоры в Архангельске не строились.

Парусные фрегаты. Серия типа «Курьер» строилась 1702 году — 3 единицы, серия типа «Святой Петр» строилась в 1710 году — 2 единицы, серия типа «Гектор» с 32 пушками — 16 единиц, серия типа «Павел» с 32 пушками — 17 единиц, серия типа «Ярославец» с 38 пушками строилась с 1793 по 1800 годы — 4 единицы, серия типа «Проворный» с 36 пушками — в Архангельске построены 4 единицы, серия типа «Брячислав» с 44 пушками — 8 единиц, серия типа «Архангел Михаил» с 44 пушками — 5 единиц, серия типа «Спешный» с 44 орудиями — в Архангельске построено 16 единиц.

Второе заблуждение.

О вкладе российских монархов в архангельское судостроение. Кажется, что больше Петра Первого никто для него не сделал. Это не так. Отдавая ему должное за основание первого адмиралтейства в 1693 году именно в Архангельске, он уже к 1710-м годам перестал его развивать, перебрасывая мастеров и сырье на верфи Санкт-Петербурга и Кронштадта. Повторилось то же, что с торговлей через архангельский порт — Петр сначала ее ограничивал, а в 1718 году запретил — ради развития Санкт-Петербурга. При Петре Первом за 32 года существования адмиралтейства были построены всего 10 линейных кораблей и 4 фрегата.

Больше всех российских монархов для строительства флота на Севере сделала Екатерина Великая. За 34 года ее царствования здесь были построены 60 линкоров и 34 фрегата. Корабли спускались на воду каждые 4 месяца.

На втором месте по темпам строительства флота на Двине — Павел Первый. За 5 лет его правления спущены на воду 7 линкоров и 5 фрегатов. По одному кораблю за 5 месяцев.

На третьем месте — Александр Первый. За 24 года его царствования здесь построены 25 линкоров и 14 фрегатов. По одному каждые 7 месяцев.

Четвертое место по темпам строительства — Анна Иоанновна. За 10 лет ее царствования в Соломбале были построены 11 линкоров и 5 фрегатов. По кораблю каждые 7,5 месяцев.

На пятом месте — Елизавета Петровна. За почти 20 лет царствования здесь были построены 18 линкоров и 8 фрегатов. Один корабль за 9 месяцев.

На шестом месте — Николай Первый. За его 30 лет царствования были построены 25 линкоров и 8 фрегатов. Почти по одному в год.

На последнем месте — Петр Первый. За 32 года существования Адмиралтейства в годы его царствования были построены 10 линкоров и 4 фрегата. По одному в 2,5 года.

Третье заблуждение.

Что русский флот был развлечением царей, дорогой, малополезной игрушкой, стоявшей большую часть времени в портах. Это не так.

Построенные в Соломбале корабли и фрегаты принимали участие в Семилетней войне 1756−1763 годов, войне с Турцией 1768−1774 годов, «вооруженном нейтралитете» 1779−1883 годов, войне со Швецией 1788−1790 годов, войнах с Францией 1792−1797, 1798−1800, 1804−1807, 1812−1814 годов, войне с Англией 1807−1812 годов, войне со Швецией 1808−1809 годов, Наваринской компании 1827 года, войне с Турцией 1828−1829 годов, Крымской войне 1853−1856 годов.

Где только не защищали русские интересы корабли, построенные в Архангельске. Они уничтожали турецкие батареи Бодрума, сжигали турецкий флот в Чесме и Наварине, гибли на камнях Норвегии, теряли все мачты в штормах, хоронили в море сотни умерших от болезней, сгорали от пожаров, десятками были выброшены на мель во время наводнения в Санкт-Петербурге 1824 года, высаживали десанты и принимали на борт войска в Пруссии, Франции, Голландии, Дании, Швеции, Турции, Греции, Италии. Будучи запертыми в портах без надежды на помощь, спускали в соответствии с Лиссабонским договором 1807 года флаг перед англичанами в Португалии, и продавались на слом во Франции, Португалии, Англии. Иногда, очень редко, их захватывали в плен шведы, англичане — в основном по незнанию командиров о начале войны. Они служили военными госпиталями, перевозили золото и членов царствующих фамилий, служили учебными судами для гардемаринов и царских особ вроде великого князя Константина Николаевича, делали географические открытия и совершали кругосветные путешествия, возили дипломатов.

Наиболее известные судьбы кораблей, построенных в Архангельске:

Линкор «Ягудиил», спущен на воду в 1715 году. При переходе на Балтику 37 матросов умерли, 46 заболели, у многих были отморожены руки и ноги. В мае 1719 года во время Эзельского сражения преследовал шведский флагман «Вахтмейстер» и вынудил его сдаться.

Линкор «Варахаил», спущен на воду в 1749 году. В июне 1749 года после перевода через Двинской бар по неизвестной причине опрокинулся и затонул. Погибли 28 человек.

Линкор «Азия», спущен на воду в 1761 году. Во время блокирования пролива Дарданеллы в 1772 году пропал без вести со всем экипажем (439 человек). У острова Миконос нашли только его мачту.

Линкор «Правительница Российская» (в честь правительницы Анны Леопольдовны, свергнутой Елизаветой Петровной в 1741 году и сосланной с семьей в Холмогоры, переименован в «Благополучие»), спущен на воду в 1741 году. Как будто какое-то проклятье висело над кораблем. В июне 1742 года при переводе через Двинской бар сел на мель, из-за течи отведен обратно на ремонт. В 1744 году после ремонта снова переведен через бар, но снова из-за течи вернулся. Разобран в 1748 году.

Линкор «Европа», спущен на воду в 1768 году. В 1770 году в Средиземном море принял участие в Чесменском сражении, первым встал на якорь против турецкого флота, полчаса один сражался со всеми турецкими кораблями, пока не подошла русская эскадра. К утру турецкий флот был уничтожен. В августе 1779 года у острова Паркалаут в Балтийском море, отражая атаки шведских галер, дважды загорался, потушил пожары и отбил атаки галер.

Линкор «Храбрый», спущен на воду в 1775 году. В сентябре 1775 при переходе в Кронштадт у берегов Норвегии попал в шторм, грот‑ и бизань-мачты упали за борт вместе с 43 матросами, которые погибли. В июне 1790 года участвовал в Выборгском сражении, преследовал шведский линкор «София Магдалина» и взял его в плен.

Линкор «Изяслав», спущен на воду в 1784 году. Во время войны со Швецией 1788−1790 годов участвовал в Гогландском, Эландском, Ревельском сражениях, получив 108 пробоин. В Выборгском сражении 1790 года вынудил шведский фрегат спустить флаг и взял в плен шведский линкор «Ретвизан». В 1789 году в Балтийском море спас экипаж тонущего в шторм русского линкора «Принц Густав».

Линкор «Победа», спущен на воду в 1801 году. В июне 1809 года в Чёрном море высадил десант у турецкой крепости Анапа, который вместе с сухопутными войсками взял крепость.

Линкор «Скорый», спущен на воду в 1805 году. В 1807 году в Средиземном море участвовал в Афонском сражении, атаковал авангард турецкого флота, оказался в его центре, сражался с тремя линкорами и одним фрегатом — отбиваясь с одного борта из пушек, с другого из ружей и пистолетов.

Линкор «Ярослав», спущен на воду в 1784 году. В июне 1788 году, обнаружив шведские корабли, преследовал их, подошел к севшему на мель шведском линкору «Густав Адольф» и заставил его спустить флаг.

Линкор «Всеслав», спущен на воду в 1785 году. В июле 1788 года участвовал в Гогландском сражении, заставил отступить два шведских корабля — получив 40 пробоин, потеряв убитыми 37 человек и ранеными 103 человека. В июне 1790 года участвовал в Выборгском сражении, когда шведский флот во главе с королем Густавом прорвался в месте, где стоял «Всеслав». Линкор сражался «на два борта», получил большие повреждения, но уклонился от шведских брандеров.

Линкор «Мстислав», спущен на воду в 1785 году. В 1788 году участвовал в Гогландском сражении, получил 116 пробоин, потерял убитыми 23 человека, ранеными 47. В Эландском сражении 1789 года был убит командир корабля Г.И.Муловский. В Ревельском сражении 1790 года сделал 793 выстрела. В Выборгском сражении 1790 года взял в плен шведский корабль и отвел его в Ревель. Во время войны с Францией и Голландией в августе 1799 года эскадра английского адмирала Митчелла, в составе которой он находился, вошла на Тексельский рейд и взяла голландский флот в плен.

Линкор «Всеволод», спущен на воду в 1796 году. В августе 1808 года в Балтийском море эскадра адмирала П.И. Ханыкова, встретив превосходящую англо-шведскую эскадру, стала отступать в Балтийский порт. «Всеволод» шел концевым, подвергся атаке двух английских линкоров и был поврежден. Корабль не мог идти под парусами и шел дальше на буксире фрегата «Поллукс». Недалеко от порта буксир лопнул, и линкор встал на якорь. Командир эскадры отправил на буксировку «Всеволода» шлюпки. Два подошедших английских корабля расстреляли их картечью и атаковали «Всеволода». Командир Д.В. Руднев посадил корабль на мель и решил драться до последнего. Английский линкор «Центаур» после часового боя не смог взять «Всеволода» на абордаж и сам сел на мель, однако позже с нее снялся. Линкор «Имплейкейбл» зашел «Всеволоду» с кормы и расстрелял в упор, большая часть команды погибла. После этого корабль был захвачен и подожжен. Русская эскадра не смогла выйти на помощь из-за безветрия, за что адмирал П.И. Ханыков и командиры кораблей были преданы суду.

Линкор «Святой Андрей», спущен на воду в 1821 году. В 1840 году во время проведения в Кронштадте опытов с подводной лодкой Шильдера под его днищем взорвали три мины, он затонул.

Линкор «Князь Владимир», спущен на воду в 1824 году. В июле 1827 года на нём произошло разжалование морских офицеров-декабристов — Н.А., М.А., и П.А. Бестужевых, К.П. Торсона, А.П. Арбузова, Д.И. Завалишина, М.К. Кюхельбекера и других. Над их головами сломали шпаги, а эполеты бросили за борт.

Линкор «Азов», спущен на воду в 1826 году. В октябре 1827 года в составе англо-франко-русского флота принял участие в Наваринском сражении с турецким флотом. Вел бой с пятью турецкими кораблями одновременно, потопил три фрегата и корвет, сжег линейный корабль «Мухарем Бей». Потерял убитыми 27 человек, ранеными 67 человек, получил 157 пробоин. В 1828 году на нем подняли кормовой Георгиевский флаг, эскадра салютовала 500 выстрелами.

Линкор «Ингерманланд», спущен на воду в 1842 году. В проливе Скагеррак у берегов Норвегии во время шторма налетел на камни и несмотря на героические действия экипажа был разбит. Погибли 329 человек, 509 человек спаслись — в том числе строитель корабля В.А. Ершов.

Фрегаты «Павел» и «Наталия», спущены на воду в 1773 году. В феврале 1777 года в связи с запретом Турции на проход через Босфор русских боевых кораблей миновали пролив под видом торговых судов. Пушки были зарыты в песчаный балласт, принят коммерческий груз, экипажи уменьшили вполовину.

Фрегат «Ярославец», спущен на воду в 1784 году. В июне 1788 года, не зная о начале русско-шведской войны в Балтийском море, сблизился со шведской эскадрой, зашел в середину ее строя, был окружен и взят в плен. Воевал в составе шведского флота. Во время Выборгского сражения 1790 года был обратно взят в плен русским флотом.

Фрегат «Крейсер», спущен на воду в 1821 году. В 1822 году из Атлантического, через Индийский в Тихий океаны, доставил грузы для Русской Америки, занимался охраной ее побережья. На обратном пути миновал мыс Горн и совершил кругосветное плавание.

Фрегат «Архангел Гавриил», спущен на воду в 1787 году. В ходе Выборгского сражения 1790 года со шведским флотом взял в плен шведский линкор «Эмгейтен» и привел его в Кронштадт.

Фрегат «Спешный», спущен на воду в 1801 году. В 1807 году вышел из Кронштадта в Средиземное море с деньгами для эскадры адмирала Д.Н. Сенявина — 601 тысяча испанских пиастров и 140 тысяч голландских червонцев. В ноябре 1807 года в Портсмуте был окружен и взят в плен английскими кораблями в связи с началом войны между Англией и Россией.

Фрегат «Диана», спущен на воду в 1852 году. Последний парусный фрегат русского флота. В 1853 году отправлен на Дальний Восток. В связи с угрозой войны с Англией проходил Ла-Манш с заряженными орудиями. В 1854 году доставил в Японию посольство адмирала Е.В. Путятина. В ноябре 1854 года в порту Симода погиб во время землетрясения. Адмирал Е.В. Путятин и часть экипажа добрались до реки Амур на построенной ими шхуне «Хеда», часть экипажа — на американском судне, а другая часть экипажа, следуя на остров Сахалин, была захвачена английским кораблем.

Четвертое заблуждение.

Что закрытие Архангельского адмиралтейства произошло из-за неспособности строить паровые суда. Это не так. Самым известным примером строительства в Соломбале паровых боевых кораблей стала серия «архангельских винтовых клиперов», спроектированных и построенных в рекордно короткие сроки — 2 года, в 1855—1857 гг. Поводом для такой спешки стала Крымская война 1853−1856 годов и безнаказанное уничтожение английскими кораблями в Белом, Балтийском морях и Тихом океане русских торговых судов. Решено было создать «оружие возмездия» — корабли, способные не только защищать русских «купцов», но и крейсировать на вражеских коммуникациях. Так как больших и дорогих кораблей построить в такие сроки было невозможно, да и больших денег на флот не было, за основу взяли корветы. Деревянный корпус строили в Соломбале, паровые машины мощностью 350 л.с. везли с Ижорских заводов по системе каналов из Петербурга, собирали на заводе в Ширше и монтировали в адмиралтействе. Водоизмещение «клипера» составляло 600 тонн, вооружение — большая 60-фунтовая пушка и 2 карронады, скорость 11 узлов. Всего построили 6 единиц — «Разбойник», «Опричник», «Стрелок», «Пластун», «Наездник» и «Джигит». Строительство было настолько секретным, что даже в переписке между высопоставленными лицами клипера назывались «винтовыми лодками», а большинство распоряжений по ним происходили в устной форме. К сожалению, серия опоздала к войне, но после нее она активно участвовала в «демонстрации флага» в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах — там, где требовалась защита национальных интересов растущей России.

Клипера входили в состав трех Амурских отрядов Балтийского флота, обеспечивавших присоединение к России Дальнего Востока. Пройдя три океана, клиперы не только «демонстрировали флаг», но и занимались в Приморье гидрографическими и географическими работами.

Печальна судьба двух клиперов серии. «Пластун» в 1860 году взорвался у острова Готланд из-за нарушений в хранении боезапаса, погибли 75 человек.

«Опричник» погиб со всем экипажем в ночь с 25 на 26 декабря 1861 года, попав в центр урагана в Индийском океане.

А поводом для закрытия Архангельского адмиралтейства стало неудачный спуск на воду в 1860 году огромного, водоизмещением 4000 тонн, 52-пушечного парового фрегата «Пересвет», в закладке которого в 1858 году принимал участие император Александр Второй. Фрегат во время спуска на Двине сел на мель и получил повреждения, что дало повод говорить об ограниченных возможностях адмиралтейства. В 1862 году Архангельское адмиралтейство было закрыто. Реабилитировать северное судостроение уже в эпоху металла и двигателей внутреннего сгорания удалось на заводе «Красная кузница», занимавшем территорию бывшего Архангельского адмиралтейства, уже в годы Советской власти.

Во многом благодаря парусному Балтийскому флоту, половина которого была построена в Архангельске, Россия победила в русско-шведских войнах XVIII—XIX веков и присоединила Прибалтику и Финляндию, в русско-турецких войнах XVIII—XIX веков и присоединила побережье Черного моря, Крым и Кавказ. С помощью флота Россия победила в Семилетней и Наполеоновских войнах, освободила православные белорусский и украинский народы от католического польского и мусульманского турецкого владычества.

Эти земли были утрачены для России в ходе перестройки 1985−1991 годов.

Использованная литература:

А.А.Чернышев. Российский парусный флот. Справочник в 2 томах. Т.1. М, 1997 год.

История отечественного судостроения. В 5 томах. СПб, 1996 год.

В.Н.Половинкин, А.Б.Фомичев. Отечественное кораблестроение. СПб, 2017 год.

В.Т.Щербацкий. Архангельские винтовые клиперы. Сборник «Бриз», № 6,7,8, 1996 год.

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