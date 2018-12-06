В Москве начнут реконструкцию советского кинотеатра «Полярный»

Москва, , 14:18 — REGNUM В Москве будет реконструирован советский кинотеатр «Полярный», расположенный на северо-востоке города. Соответствующий проект был утверждён Москомархитектурой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 6 декабря.

Как заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, после реконструкции здания кинотеатра 1964 года постройки в нём разместятся четыре многофункциональных кинозала, в которых, помимо показа фильмов, будут проводить лекции и концерты.

«Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, город планирует комплексно развивать каждый район, проводя благоустройство, реконструкцию и строительство образовательных и спортивных объектов, а также создавая новые пространства для отдыха и культурного досуга жителей», — подчеркнул Кузнецов.

Согласно проекту, дизайн фасада будет напоминать айсберг и кристаллы льда. Вечером на здании будет зажигаться архитектурная подсветка. Площадь объекта составит почти 5 тыс. квадратных метров. В нем будет находиться шесть этажей — пять надземных и один подземный. Все помещения оборудуют лифтами и эскалаторами для удобства маломобильных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление московских властей построить на месте киноцентра «Соловей» на Красной Пресне жилой комплекс и гостиницу с культурно-досуговым комплексом вызвало многочисленные протесты горожан.

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