Туризм Якутии не тянет на драйвер экономики: «Еле-еле себя окупает»

Якутск, , 12:57 — REGNUM Приравнивание туристко-рекреационного сектора Якутии к одному из драйверов экономики республики некорректно. Уверенность в этом выразил, комментируя инвестиционное послание главы республики Айсена Николаева, политолог и журналист Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Набор драйверов республики эксперта обескуражил. В их числе, напомним, называются транспортно-логистический и туристско-рекреационный секторы, сектор информационных технологий, сектор креативной экономики и экономики знаний, лесопромышленный, агропромышленный и биотехнологический сектор.

«Я не знаю источника оптимизма Айсена Сергеевича, но он должен быть серьезным. Потому что драйверами названо все, что сегодня либо еле-еле себя окупает, либо приносит убытки и будет приносить их ещё несколько лет! Можно по каждому устроить разбор — с цифрами и фактами, но оставлю это на потом, а тут упомяну только про туризм. Отрасль, которая не дает за год и 150 млн рублей — драйвер экономики», — удивлён Виталий Обедин.

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Он не согласен с мнением Айсена Николаева о том, что в республике есть наработки по реализации въездного туризма и, в отличии от главы региона, не видит стремления инвесторов и Южной Кореи, Японии вкладываться в эту отрасль. По данным политолога, в 2017 году Якутию посетили с туристической целью всего 702 жителя зарубежных стран.

«Я не говорю, что не надо туризм развивать, но зачем себя обманывать и говорить о нем, как о значительной части экономики республики. Это не правда. Якутский туризм — очень маленький сектор этой самой экономики, который помогает решать проблемы занятости населения (в том числе на местах), но и только, — подчеркнул Виталий Обедин. — Хотите развивать? Развивайте. Но не бросайтесь вы красивыми словами! Ну до смешного же доходит. Оглянитесь по сторонам. Вот Таиланд — одна из самых популярных стран для российских туристов. Море, солнце, пляжи, пальмы. Либеральнейшее туристическое законодательство. Гостеприимный — в силу своего менталитета — народ. Богатая этника (храмы, гигантские будды, огромные национальные парки). Большой ценовой разброс, что дает возможность принимать туристов для всех категорий. Туристический центр всей Юго-Восточной Азии. И при всем при этом королевство НЕ считает туризм «драйвером экономики». Я акцентирую: страна ежегодно принимает до 5,5 млн туристов, но доходы от туризма составляют менее 7% ВПП экономики! И тут мы с 0,7 тыс. туристов в год — драйвер!».

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Эксперт уверен, что туризм в Якутию никогда не будет массовым, так как республика находится от центральной России слишком далеко, путешествие туда стоит слишком дорого, выбор развлечений — мал, а инфраструктуры как таковой нет.

«Работают только отдельные направления: событийный туризм, экстремальный, северная охота и рыбалка, но это штучные вещи. Они никогда не будут приносить великих доходов. Повторюсь, это отрасли, которые перспективны в первую очередь для решения вопросов занятости населения и в качестве «презентации» региона. Но туризм как драйвер… ну, если только Илон Маск гиперлуп проложит от Москвы до Якутска», — иронизирует Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, в опубликованном в конце ноября инвестиционном послании глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству привлечь в экономику республики до 2024 года 500 млрд рублей. Он уверен, что грамотная инвестполитика республики позволит качественно повысить уровень жизни в регионе.

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«Мы заинтересованы в проектах, включающих создание новых высокопроизводительных рабочих мест для наших жителей, в проектах, обеспечивающих создание высокотехнологичной конкурентоспособной конечной продукции и, как следствие, формирующих поток новых налоговых поступлений в экономику», — подчеркнул глава Якутии.