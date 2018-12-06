Пять трейлеров к видеоиграм на этой неделе

Оттава, , 13:14 — REGNUM На этой неделе несколько крупных компаний-разработчиков игр представили трейлеры новых проектов на YouTube. Видеоролики посвящены новым играм и обновлениям для уже существующих. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку трейлеров.

Компания Focus Home Interactive представила новый трейлер игры Battlefleet Gothic: Armada 2. Ролик показывает одну из игровых фракций проекта — высокотехнологичную империю Тау. Основной акцент сделан на Гал'леат, боевом линкоре этой расы. Ранее разработчики сообщали, что в игре появится 12 игровых фракций, прохождение каждой из которых будет различаться.

Battlefleet Gothic: Armada 2 — это космическая стратегия в реальном времени, основанная на популярной настольной игре от компании Games Workshop по вселенной Warhammer 40.000. Релиз проекта состоится 24 января на PC.

Разработчики из компании Capcom опубликовали два новых геймплейных трейлера по игре Resident Evil 2. В ролике показано, как игру проходят главные герои — Леона и Клэр. Геймеры отметили, что в трейлерах подробно прорисованы детали игры, а саму атмосферу игры назвали напряжённой в соответствии с жанром.

Resident Evil 2 — ремейк одноимённой игры 1998 года в жанре survival horror. Проект выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC 25 января и воссоздаст события оригинальной игры в современной графике.

Студия Creative Assembly представила новый трейлер стратегии Total War: Three Kingdoms. Игра будет посвящена китайской королеве бандитов Zheng Jiang. По сюжету, новая героиня признаёт только силу и не принимает компромиссов. Релиз игры ожидается 7 марта на PC.

Ранее представители Creative Assembly сообщали, что в игре будет два возможных режима: классический и полумифический. Первый позволит геймерам попробовать свои силы в реалистичном, исторически обоснованном противостоянии. Во втором режиме генералы будут иметь огромную силу, которая позволит им противостоять целым военным отрядам.

Компания Blizzard сообщила о проведении новогоднего ивента в многопользовательской игре Heroes of The Storm. Событие посвящено новогодним игрушкам, оно добавит в игру тематические облики для трёх персонажей: Стежка, Дехаки и Валиры. Ещё в игре появится возможность активировать голос нового комментатора — ребёнка, которому подарили новогодние игрушки. Ивент стартует 11 декабря.

Это не единственный запланированный Blizzard ивент. Ранее в компании объявили о старте праздничного обновления в Overwatch «Зимняя сказка»: в проект добавят праздничные облики для героев и тематически украсят некоторые поля боя.

Ubisoft опубликовали тизер-трейлер новой игры в серии Far Cry. Ролик показывает ферму и ядерный взрыв на заднем плане. Голос за кадром сообщает об «огне, который пожрал все» и «смерти, которая прошлась по долине». Игровое сообщество считает, что таким роликом Ubisoft хотят анонсировать спинофф-игру в жанре постапокалипсиса. Полноценный анонс проекта состоится в рамках церемонии The Game Awards 7 декабря.

Напомним, что Far Cry — серия видеоигр в жанре шутера от первого лица. Главной особенностью этих игр является игровой мир, который обычно представляет собой дикий участок местности, оккупированный враждебной для протагониста организацией. События игр серии происходят в разных частях планеты и в разное время, они не являются сюжетными продолжениями друг друга.

Читайте ранее в этом сюжете: Из мира видеоигр: от Астерикса до прямоходящий лисы