Ветеринары Курганской области выявили очаг смертельного заболевания

Курган, , 12:24 — REGNUM В Курганской области на территории Петровского охотничьего угодья в Юргамышском районе введены ограничительные мероприятия по трихинеллёзу. У пяти барсуков, обитающих в угодье, были обнаружены паразитические черви, сообщили корреспонденту ИА REGNUM И в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Курганской области.

Форма паразитического червя была обнаружена в пробе от барсука, добытого лицом, занимающимся спортивной охотой.

В Россельхознадзоре предупреждают, что для предотвращения заражения человека трихинеллёзом мясо от плотоядных и всеядных диких и домашних животных, которое планируется употреблять в пищу, необходимо проверять на наличие личинок круглого червя — трихинеллы.

Для человека заражение указанным гельминтом чревато летальным исходом.

«Личинки из кишечника с током крови попадают в скелетную мускулатуру и живут там всю жизнь дефинитивного хозяина. Особенно поражаются лицевые мышцы, мышцы языка, межреберные и диафрагмы», — сообщают специалисты Россельхознадзора.

Также отмечается, что трихинеллы хорошо переносят копчение, жарение, варку, обработку в микроволновой печи и замораживание.

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