Более 1,3 млн рублей потратили в Дагестане на выкуп оружия у граждан

Махачкала, , 12:18 — REGNUM За десять месяцев 2018 года жители Дагестана на добровольной возмездной основе сдали в МВД республики 127 единиц огнестрельного оружия, более 6,5 тысячи боеприпасов и 23 кг взрывчатых веществ. На выкуп незаконно хранящегося оружия в общей сложности на сегодня потрачено 1 млн 366 тысяч рублей. На совещании у главы республики Владимира Васильева об этом рассказал министр юстиции Дагестана Казимагомед Сефикурбанов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Ежегодно на выкуп оружия в республике выделяется 3 млн рублей. Сефикурбанов высказал мнение о необходимости повышения размера выплат. Глава Дагестана к предложению отнёсся с пониманием.

«Денег на эти цели не жалко, и при необходимости можно даже удвоить и утроить эту сумму. 127 единиц незаконного оружия уже не выстрелят, и это очень важно», — сказал Владимир Васильев. Он добавил, что данный вопрос необходимо тщательно изучить, в том числе и с привлечением психологов.

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Как сообщало ИА REGNUM, размер вознаграждения за каждый сданный вид оружия установлен правительством республики. Так, выплаты за пистолет или револьвер составляют 30 тыс. рублей, за автомат — 40 тыс. рублей, за гладкоствольное ружье положено 3 тыс. рублей, за гранаты — 1.5 тыс. рублей и т. д. Кроме того, добровольно сдавший незаконно хранящееся оружие гражданин освобождается от уголовной ответственности. Если, конечно, с помощью него не было совершено преступление.

В 2017 году в МВД Дагестана добровольно было сдано 165 единиц оружия различных видов. Это, по данным правоохранительных органов, позволило почти на 38% уменьшить количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, и на 54% — с применением взрывных устройств.