Архитектор: Советский опыт коллективного проживания будет востребован

Екатеринбург, , 12:09 — REGNUM В ближайшие 20−30 лет жителей Земли ожидает переход на рельсы «совместного коммунального проживания». Такой перспективой поделился архитектор Борис Бернаскони на семинаре «Как строить города будущего?», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Бернаскони, из-за угрозы глобального перенаселения жители планеты придут к идее «совместного коммунального проживания». «Коммунальная жизнь — это абсолютно неизбежно, это будет ждать нас в ближайшие 20−30 лет», — считает архитектор.

Он также полагает, что в сложившейся ситуации есть плюсы у жителей России и других бывших республик СССР. «У нас с вами, советских и российских людей, в этом есть большие преимущества. Потому что мы генетически за 100 лет это как раз прошли», — сказал Бернаскони, имея в виду опыт коллективной жизни в Советском Союзе.

Для проектирования «новой жизни» понадобится создание «новых типологий, новых типов среды», считает глава бюро. «В первую очередь это жильё. Скажем так, коммунальные пространства для совместного проживания. Это касается не только самой квартиры, но и кухни, бани и всего остального».

По его мнению, и тут может пригодиться советский опыт — именно в раннем СССР архитекторы, работающие в стиле конструктивизма, предлагали авангардные решения для коллективной жизни. «Надо сказать, что конструктивисты в XX веке очень многое предложили для этого, и этому опыту уже 100 лет» — напомнил Бернаскони. Опыт конструктивистов нужно тщательно изучить, считает глава бюро.

Напомним, Борис Бернаскони известен как архитектор здания «Ельцин-центра» в Екатеринбурге. 6 декабря деятель заявил, что планирует построить экспериментальное общежитие для студентов города.

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