Кадровый голод: воронежцы ждут приема у «узких» врачей по два месяца

Воронеж, , 11:50 — REGNUM Время ожидания пациентов приема у узких специалистов в одной из воронежских поликлиник в отдельных случаях превышает два месяца — вместо положенных по закону 14 дней. К таким выводам по итогам проверки пришли специалисты Контрольно-счетной палаты Воронежской, данные опубликованы на сайте КСП.

Речь идет о поликлинике №14 — подразделении городской больницы №16. По информации КСП, время ожидания к четырем узким специалистам превышало установленные программой госгарантий 14 дней, а в отдельных случаях — превысило два месяца. Также учреждением допущены нарушения Гражданского кодекса РФ в части использования имущества, отмечены факты неэффективного расходования средств обязательного медицинского страхования и собственных средств учреждения», — сообщается в пресс-релизе КСП .

Замглавы департамента здравоохранения региона, по информации КСП, признал, что проблема с кадрами в поликлинике № 14 стоит остро, вопрос по соблюдению сроков ожидания на прием к специалистам планируется решить в ближайшее время. По результатам проверки в адрес департамента здравоохранения Воронежской области и учреждения направлены представления.

5 декабря пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области разместила комментарий главврача поликлиники №14 Олега Богатищева «Вести-Воронеж». По словам руководителя учреждения, «результаты проверки нашего учреждения, озвученные Контрольно-счетной палатой, сильно преувеличены».

Как утверждает главврач, в поликлинике офтальмологическую и хирургическую помощь оказывают 12 врачей общей практики, имеющих специализацию по офтальмологии и хирургии, врач-офтальмолог, работающий по совместительству на четверть ставки и врач-хирург, работающий на две ставки. Что касается ожидания в два месяца, то, по словам Богатищева, пациентка «делала контрольные звонки по телефону, реальной заинтересованности в получении медицинской помощи не проявляла. Ей были предложены варианты, от которых она отказалась, поэтому в итоге время ожидания ее приема узких специалистов превысило два месяца. Если бы человеку нужна была помощь, он бы ее получил».

Добавим, что на данный момент на портале департамента здравоохранения размещена информация о восьми вакансиях в поликлинике №14: две ставки врача общей практики, одна (временная) — врача-офтальмолога, еще две — участковых терапевтов, врача хирурга, врача-эндокринолога (временно), а также фельдшера.