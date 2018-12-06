Защита журнала The New Times обжаловала решение о штрафе

Москва, , 11:49 — REGNUM Защита журнала The New Times обжаловала в Мосгорсуде решение о наложении на издание штрафа в 22,2 млн рублей. Об этом сообщил адвокат Вадим Прохоров в интервью ТАСС.

«Мы (защита журнала The New Times) обжаловали в Мосгорсуд в кассационном порядке (решение о наложении штрафа)», — сказал Прохоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2018 г. сетевое издание The New Times и его главный редактор Евгения Альбац были оштрафованы на 22,2 млн рублей за несвоевременное предоставление сведений о финансировании СМИ в Роскомнадзор. Такое решение принял мировой судья судебного участка № 369 Тверского района Москвы.

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