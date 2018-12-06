Четверг, 6 Декабря 2018 года
13:15:46 МСК

Военные Израиля ранили четырех палестинцев

Общество

Представители израильских силовых структур не стали комментировать инцидент

Тель-Авив, Израиль, 6 декабря 2018, 11:47 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля ранили четырех палестинцев во время рейда в городе Дженин, расположенного на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 6 декабря Anadolu.

После того, как военные еврейского государства вторглись в город, произошли столкновения с местными жителями, что и привело к ранению четырех палестинцев. Представители израильских силовых структур не стали комментировать инцидент.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Израиля задержали 14 палестинцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить