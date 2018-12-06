Военные Израиля ранили четырех палестинцев

Тель-Авив, Израиль, , 11:47 — REGNUM Вооруженные силы Израиля ранили четырех палестинцев во время рейда в городе Дженин, расположенного на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 6 декабря Anadolu.

После того, как военные еврейского государства вторглись в город, произошли столкновения с местными жителями, что и привело к ранению четырех палестинцев. Представители израильских силовых структур не стали комментировать инцидент.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

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