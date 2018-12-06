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В Прикамье можно приобрести ёлку всего за 17 рублей

Общество

Лесничества предлагают жителям самостоятельно срубить на законных основаниях новогодние деревья

В Прикамье можно приобрести ёлку всего за 17 рублей
Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег ». Реж. Александр Татарский. 1983. СССР
Пошел мужик за елкой

Пермь, 6 декабря 2018, 11:42 — REGNUM  В Пермском крае жители могут сэкономить на приобретении новогодних елей. Лесничества предлагают срубить ель, сосну или пихту на их территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

Ёлка в зависимости от высоты стоит от 16,8 рублей до 100,79 рублей. Лесничества предлагают законно и без вреда природе срубить понравившееся дерево. Для заготовок новогодних елей отводятся специальные лесные участки, где деревья не смогут вырасти до нужных размеров и их со временем все-равно срубят с целью расчистки трассы ЛЭП, трубопроводов.

В минприроды края подчеркнули, что за незаконную рубку грозит штраф до 700 тыс. рублей. С 17 декабря начнутся рейды в рамках акции «Новогодняя ель» по выявлению «чёрных лесорубов» и пресечению их деятельности.

В лесничествах Свердловской области стоимость ели до метра составляет 39,6 рублей, дерево высотой от четырёх метров — 198, 2 рубля. В Кировской области стоимость елки варьируется от 25,1 до 58,8 рублей. Такую статистику двух граничащих с Прикамьем регионов привели в министерстве.

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