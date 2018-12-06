В Екатеринбурге назвали способ решить судьбу «Храма на Драме»

Екатеринбург, , 11:41 — REGNUM Судьбу собора Святой Екатерины на площадке у областного театра драмы должны решить жители Екатеринбурга через референдум. Об этом заявил архитектор здания «Ельцин-центра» Борис Бернаскони на строительном форуме 100+ Forum Russia, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ответ на вопрос, что делать с собором, прозванным гражданами «Храмом-на-Драме», Бернаскони ответил, что такой спорный момент граждане должны решить через референдум.

«Все, наверное, мечтают, чтобы город расширялся, а все бизнесмены и градостроители мечтают, чтобы он уплотнялся. Поэтому это дискуссия внутри города. В Европе есть референдумы. Я считаю, что вы должны просто провести референдум и проголосовать», — считает архитектор.

Впрочем, после беседы с журналистами он признал, что в его идее есть множество спорных моментов. Даже если референдум допустят, не факт, что его результаты будут учтены городскими властями.

Напомним, после широких общественных протестов собор Святой Екатерины решили возводить не в акватории городского пруда, а близ областного театра Драмы. Впрочем, такое решение удовлетворяет не всех горожан: жителей возмущает, что ради постройки будет снесён городской сквер у театра.