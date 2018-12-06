Кандидатов на пост главы телекомпании Ямала проверят на детекторе лжи

Салехард, , 11:24 — REGNUM На Ямале выберут нового руководителя телеканала «Ямал-Регион». В настоящее время на должность генерального директора окружного медиахолдинга претендуют 10 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО 6 декабря, в финальный этап открытого конкурса прошли шестеро ямальцев, а также претенденты из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Трое конкурсантов — действующие сотрудники окружной телерадиокомпании. Это генеральный продюсер Максим Криворучко, заместитель главного редактора Павел Поперешниченко и заместитель гендиректора по маркетингу и рекламе Лариса Фесикова.

Кроме того, в число финалистов попали два кандидата наук, оба из Северной столицы России: учредитель и гендиректор ООО «Северо-Западная Медиа-Группа» Леонид Ефимов начальник службы по связям с общественностью одного из дочерних обществ ПАО «Газпром» Вячеслав Калинин.

Теперь конкурсантам предстоит пройти очный этап. Он предполагает индивидуальное интервью с каждым участником. Кроме того, финалисты должны будут пройти тест на полиграфе, с помощью которого проверят социальные и коррупционные факторы риска. Знания и компетенции кандидатов на последнем этапе будет оценивать лично губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Напомним, конкурс на вакантную должность руководителя телерадиокомпании «Ямал-Регион» стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе 12 ноября. Всего на участие в конкурсе поступило 38 заявок. Однако в следующий тур прошёл только 31 претендент, остальные не соответствовали квалификационным требованиям. До 27 ноября участники проходили онлайн тестирование и присылали в адрес организаторов видеопрезентации. Итоги конкурса планируется подвести 10 декабря 2018 года.

Добавим, что бывший генеральный директор ОГТРК «Ямал-Регион» Артём Чефранов 31 октября написал заявление об увольнении по собственному желанию. Такое решение было связано с переходом на новую работу в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.