Снегопад в Воронеже: на улицы выведено 180 снегоуборочных машин

Воронеж, , 11:23 — REGNUM Сильный снегопад прошел в Воронеже в ночь на 6 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Несмотря на то, что снегоуборочная техника работала всю ночь и утром, в городе фиксированы серьезные пробки — по данным на 09:00, их уровень составлял семь баллов.

В пресс-службе администрации города сообщили, что к снегопадам в управах были готовы: еще до начала снегопада особо опасные участки — спуски, подъемы, мосты — обработали песко-соляной смесью, в течение ночи все магистральные улицы с интенсивным движением общественного транспорта были подвергнуты сплошной посыпке и подметанию в несколько заходов.

Как сообщается, ночью на улицах города работало 179 единиц спецтехники, из них 32 — привлеченной. За ночь было израсходовано более двух тысяч тонн песко-соляной смеси — в результате на дорогах, по данным мэрии, не допущено образования опасных накатов и обледенения. За ночь из города вывезено более полутора тысяч кубометров снега. Днем работы продолжаются, но уже в более сложных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, первый относительно серьезный снегопад прошел в Воронеже в выходные 1−2 декабря. В мэрии отмечают, что именно выходные дни позволили коммунальщикам более качественно провести уборку города.

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