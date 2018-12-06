Под Петербургом реконструировали участок трассы Скандинавия

Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM После реконструкции сегодня, 6 декабря, открыто движение на участке федеральной трассы А-181 «Скандинавия», от пересечения с дорогой «Парголово-Огоньки» до поселка Огоньки.

Трасса «Скандинавия» является частью европейского маршрута E18 и азиатского маршрута AH8. Реконструкция участка трассы проводилась с 23 января 2015 года. Она позволила увеличить пропускную способность участка, сократить время в пути, обеспечить высокий уровень безопасности участников движения.

Напомним, что из-за большого числа тяжелых ДТП, особенно в зимний период, трасса «Скандинавия» получила у водителей печальную славу как «дорога смерти».

«Из «дороги смерти», как ее раньше называли, трасса превратилась в «дорогу дружбы». Уверен, что следующий ее участок будет выполнен с таким же качеством», — заявил на церемонии открытия реконструированного участка врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, работы на трассе — яркий пример взаимодействия федеральных и региональных структур.

Проект реконструкции автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» включен в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы РФ» (2010 — 2020 годы).

Полная модернизация трассы позволит увеличить грузооборот между Россией и странами северной Европы.