«Твой выдох — это чей-то вдох»: в Перми пройдёт благотворительный марафон

Пермь, , 11:35 — REGNUM В Перми 9 декабря в четвёртом цехе завода имени Шпагина запланирован благотворительный йога марафон. Его цель — помочь детям, которые не могут дышать без специального оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Благотворительном фонде «Дедморозим».

По данным пресс-службы краевой администрации, о своём решении стать участниками благотворительной акции уже изъявили желание 250 человек. В рамках марафона пермяки сделают ради тяжелобольных детей 108 кругов Сурья Намаскар, что переводится как «Приветствие Солнцу». Йога-комплекс будет выполнен под звуки живой музыки: барабанов: гонга и кошей.

После 108 кругов Сурьи Намаскар начнутся мастер-классы по разным направлениям танца, гвоздестоянию, медитативному рисованию и направлениям йоги. За один день можно будет познакомиться с йога-нидрой, попробовать цигун и дживамукти.

Стоимость участия в марафоне составляет от 200 до 500 рублей. Все собранные на марафоне средства помогут подопечным фонда «Дедморозим», которые могут дышать только с помощью специального оборудования: аппаратов ИВЛ, аспираторов, откашливателей. «Твой выдох — это чей-то вдох» — так звучит слоган благотворительной акции.

Добавим, что в Прикамье проходит традиционная новогодняя акция «Стань Дедом Морозом». По данным благотворительного фонда «Деморозим», письма Деду Морозу написали более 50 неизлечимо больных детей. Все они ждут чуда, которое по силам исполнить с помощью пожертвований.