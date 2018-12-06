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«Твой выдох — это чей-то вдох»: в Перми пройдёт благотворительный марафон

Общество

Ради детей, которым нужна помощь, чтобы дышать, сделают 108 кругов Сурья Намаскар — комплекс упражнений йоги

Пермь, 6 декабря 2018, 11:35 — REGNUM  В Перми 9 декабря в четвёртом цехе завода имени Шпагина запланирован благотворительный йога марафон. Его цель — помочь детям, которые не могут дышать без специального оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Благотворительном фонде «Дедморозим».

По данным пресс-службы краевой администрации, о своём решении стать участниками благотворительной акции уже изъявили желание 250 человек. В рамках марафона пермяки сделают ради тяжелобольных детей 108 кругов Сурья Намаскар, что переводится как «Приветствие Солнцу». Йога-комплекс будет выполнен под звуки живой музыки: барабанов: гонга и кошей.

После 108 кругов Сурьи Намаскар начнутся мастер-классы по разным направлениям танца, гвоздестоянию, медитативному рисованию и направлениям йоги. За один день можно будет познакомиться с йога-нидрой, попробовать цигун и дживамукти.

Стоимость участия в марафоне составляет от 200 до 500 рублей. Все собранные на марафоне средства помогут подопечным фонда «Дедморозим», которые могут дышать только с помощью специального оборудования: аппаратов ИВЛ, аспираторов, откашливателей. «Твой выдох — это чей-то вдох» — так звучит слоган благотворительной акции.

Добавим, что в Прикамье проходит традиционная новогодняя акция «Стань Дедом Морозом». По данным благотворительного фонда «Деморозим», письма Деду Морозу написали более 50 неизлечимо больных детей. Все они ждут чуда, которое по силам исполнить с помощью пожертвований.

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Благотворительность
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