Минздрав ДНР: в республике никто не болеет гриппом

Донецк, , 11:17 — REGNUM В Донецкой Народной Республике нет ни одного случая заболевания гриппом, заявил начальник отдела эпидемиологического надзора департамента государственной санитарно-эпидемиологической службы министерства здравоохранения ДНР Андрей Самисько, сообщает 5 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, в ДНР никто не более гриппом, для закрытия школ также никаких причин нет.

Отмечается, что ранее в республике вакцинацию от гриппа прошли почти 40 тыс. жителей, а иммунизация населения начата с октября 2018 года. Планируется поставить прививки около 100 тыс. людей до конца 2018 года.

Напомним, на Украине закрываются десятки школ из-за массовых заболеваний гриппом и ОРВИ.