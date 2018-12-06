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Минздрав ДНР: в республике никто не болеет гриппом

Общество

Причин для закрытия школ нет

Донецк, 6 декабря 2018, 11:17 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике нет ни одного случая заболевания гриппом, заявил начальник отдела эпидемиологического надзора департамента государственной санитарно-эпидемиологической службы министерства здравоохранения ДНР Андрей Самисько, сообщает 5 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, в ДНР никто не более гриппом, для закрытия школ также никаких причин нет.

Отмечается, что ранее в республике вакцинацию от гриппа прошли почти 40 тыс. жителей, а иммунизация населения начата с октября 2018 года. Планируется поставить прививки около 100 тыс. людей до конца 2018 года.

Напомним, на Украине закрываются десятки школ из-за массовых заболеваний гриппом и ОРВИ.

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Грипп, ОРЗ
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