«Решаем вместе!»: ярославские общественники просят возбудить уголовное дело

Тутаев, Ярославская область, , 11:16 — REGNUM Общественники группы «Дороги Ярославля» направили обращения в Администрацию Президента РФ, МВД РФ и губернатору Ярославской области с просьбой возбудить уголовное дело по фактам хищения государственных средств при производстве работ по благоустройству площади Ленина в Тутаеве. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как считают представители «Дорог Ярославля», несмотря на нарушения ГОСТов при монтаже бордюров, низкое качество работ, несоответствие реально использованных материалов смете, заказчик подписал акты выполненных работ. Общественники смогли инициировать встречу с руководителем проектного офиса «Решаем Вместе!» Евгением Чуркиным, на которой дали техническое обоснование по работам, которые нельзя принимать. Руководитель согласился с доводами о том, что оплату подрядчику нужно уменьшить на сумму в 200 тыс рублей. Однако, по словам общественников, муниципальный заказчик снизил сумму актов всего на 55 тыс рублей. Авторы обращения в Администрацию президента ждут возбуждения уголовного дела.

Это не первый скандал, связанный с благоустройством площади Ленина в Тутаеве. Ранее представители общественности сняли видео, где видно, что на объекте работали дети — они подносили рабочим тротуарную плитку. Прокуратура начала проверку по этому факту. Также общественники заявляли, что на объекте работала техника муниципального агентства, а не нанятого подрядчика.

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