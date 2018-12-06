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МЖД: минувшей ночью от снега были очищены 200 км путей

Общество

На текущий час все пригородные поезда и поезда дальнего следования следуют в штатном режиме

Москва, 6 декабря 2018, 11:06 — REGNUM  Специальные бригады, работающие над расчисткой путей в условиях снегопада, обеспечивают бесперебойное железнодорожное сообщение на Московской железной дороге (МЖД). Об этом сообщила 6 декабря пресс-служба предприятия.

«Чтобы обеспечить стабильность и безопасность перевозок во время снегопада, железнодорожники проводят непрерывные работы по очистке путей от снежных заносов», — говорится в сообщении пресс-службы.

На текущий час все пригородные поезда и поезда дальнего следования следуют в штатном режиме. В МЖД также уведомили, что минувшей ночью от снега было очищено около 200 км путей. Работы проводились с помощью специальной железнодорожной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» отметили, что В Москве из-за обильного снегопада высота снежного покрова в Москве достигла 13 сантиметров.

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