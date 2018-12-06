Архитектор «Ельцин-центра» заявил в Екатеринбурге о новых планах

Екатеринбург, , 11:03 — REGNUM В Екатеринбурге построят инновационное общежитие для студентов города. Такими планами поделился архитектор Борис Бернаскони на строительном форуме 100+ FORUM RUSSIA, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект будет реализован совместно с «Ельцин-центром». Бернаскони называет инновационное общежитие «экспериментом в зоне социальной инфраструктуры», Архитектор хочет обеспечить «качество жизни для студентов» на «более высоком и эргономичном уровне». Студенты именно какого вуза будут проживать в общежитии, пока неизвестно.

Еще один эксперимент Бернаскони — жилье «более дорогого класса», где будет достигнут «более высокий класс» в материаловедении. Более подробную информацию архитектор пообещал представить позже.

По убеждению Бориса Бернаскони, «нужно создавать коммунальные пространства для совместного проживания». Планету ждет перенаселение, и «коммунальная жизнь» — это неизбежно, считает архитектор.

Напомним, Борис Бернаскони известен как архитектор здания «Ельцин-центра» в Екатеринбурге. Также он спроектировал Дом новой культуры в Первоуральске, более известный как «Шайба».