В ГД объяснили вред от возврата штрафов за нарушения скорости до 20 км/ч

Москва, , 10:56 — REGNUM Вводить штрафы за превышение скорости до 20 км/ч нецелесообразно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов настаивает на пересмотре порога в 20 км/ч, вопрос ставили на госкомиссии по безопасности дорожного движения.

«То что глава департамента хочет — это его какие-то «хотелки», он не обладает правом законодательной инициативы. Таким правом обладает Мосгордума. Если Мосгордума выйдет с такой инициативой, а депутаты это поддержат — при том, что им многим в следующем году переизбираться и отвечать избирателям за штрафы с некорректно работающих камер, то законопроект будет внесен», — сказал Нилов, напомнив, что законопроект может быть внесен на рассмотрении Госдумы депутатом нижней палаты парламента.

В то же время депутат обратил внимание на то, что в регионах нашли способ снижать скорость движения потока — «местные власти там, где автомобилисты превышают, начинают искусственно занижать скоростной режим», ставя соответствующие знаки.

Нилов считает нецелесообразным отказываться от пересмотра существующей практики.

«Я считаю нецелесообразно в условиях того, что сегодня и так региональные власти этой нормой пользуются. Прежде всего, нужно навести порядок с камерами. Их работа не регламентирована, камеры работают некорректно», — заявил Нилов.

Он сообщил о том, что в январе в Госдуме состоится совещание, где предстоит обсудить ситуацию с камерами и штрафами.

«Должна быть четкая ясная картина, где камеры должны быть, какие камеры должны быть», — заявил депутат Госдумы.

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