СПЧ выступил в поддержку правозащитника Льва Пономарева

Москва, , 10:52 — REGNUM Письмо в поддержку правозащитника Льва Пономарева, арестованного на 25 суток за нарушение правил проведения массовых акций, направлено Советом по правам человека при президенте РФ в адрес прокурора Москвы Владимира Чурикова. Обращение опубликовано на сайте СПЧ.

В СПЧ прокурора столицы просят поддержать позицию о необходимости освобождения 77-летнего Пономарева из-под стражи. Правозащитники надеются на суд апелляционной инстанции. Они полагают, что суд первой инстанции не учел в числе прочего преклонный возраст арестованного.

5 декабря Пономарев был признан виновным в организации несанкционированной акции, которая прошла 28 октября на Лубянской площади в Москве. Её участники выступили в поддержку фигурантов уголовного дела «Нового величия».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте шестеро активистов движения «Новое величие» были заключены под стражу, еще четверо — помещены под домашний арест. Их обвиняют в создании и участии в экстремистском сообществе. В сентябре арест и домашний арест для фигурантов был продлен.

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