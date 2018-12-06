В Феодосии планируют построить детскую инфекционную больницу — Аксенов

Феодосия, Крым, , 10:49 — REGNUM В 2019 г. в Феодосии может быть построена модульная детская инфекционная больница на 50 койко-мест. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook.

«Будет сделана (в Феодосии) модульная детская инфекционная больница… — написал глава Крыма. — Типовой проект уже подготовлен».

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что создание комфортного инвестиционного климата — одна из приоритетных задач нового министра экономики Крыма.

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