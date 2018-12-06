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Возбуждено дело об отравлении 20 детсадовцев в Петербурге

Общество

У детей нашли сальмонеллез

Санкт-Петербург, 6 декабря 2018, 10:48 — REGNUM  В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с заболеванием 20 воспитанников частного детского сада на Васильевском острове. У детей в ноябре текущего года выявлена кишечная инфекция, в том числе сальмонеллез.

Решение о возбуждении дела стало результатом проверки, проведенной прокуратурой Василеостровского района в отношении Центра образования «Аспект» на улице Наличной. Дети заболели в период с 19 по 27 ноября 2018 года.

Как сообщалось ранее, пострадали дети в возрасте 3−5 лет, у них отмечались преимущественно среднетяжелые формы клинического течения заболевания, около половины заболевших были госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено УМВД России по Василеостровскому району по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности заболевание людей). За это грозит ограничение свободы на срок до 1 года и другие санкции.

«Ход расследования этого уголовного дела находится на контроле прокуратуры района», — сообщили 6 декабря в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Как отмечало управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в ходе санитарного расследования в детском учреждении выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Составлен протокол о временном запрете деятельности учреждения, с 20 ноября деятельность ЧУ ОО ЦО «Аспект» приостановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2018 года 25 сотрудников пятизвездочного отеля в центре Петербурга заболели сальмонеллезом. Ранее стало известно о массовом отравлении участников молодежного конгресса в гостинице «Прибалтийская», а также об отравлении участников корпоративного мероприятия в Константиновском дворце Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Полтора десятка детей подхватили кишечную инфекцию в детсаду Петербурга

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Массовые пищевые отравления
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