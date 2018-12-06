Детский сад на 150 мест возведут в Митино в 2019 году

Москва, , 10:59 — REGNUM В 2019 году в районе Митино появится новый детский сад, рассчитанный на 150 мест. Об этом заявила заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова, сообщает сайт ведомства 6 декабря. Она отметила, что девелопер планирует закончить стройку в IV квартале 2019 года.

«На данный момент специалисты уже провели подготовительную работу на площадке. В начале следующего года планируют выйти непосредственно на стройку. Общая площадь будущего здания составит 3 200 кв. метров», — пояснила Храмова.

Согласно проекту, предусмотрено строительство трёх наземных этажей и подвала. Высота здания не должна превысить 12,5 метров.

Всего в жилом комплекс «Мир Митино» в рамках реализации проекта планируется возвести пять детских садов, две школы, лечебный центр и поликлинику, торгово-развлекательный и спортивный комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года в поселении Кокошкино Нового административного округа Москвы появится новый детский сад. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 300 мест.

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