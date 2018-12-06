Мэрия Ярославля объяснила плохое качество уборки дорог: «Выпал снег»

Ярославль, , 10:33 — REGNUM Утром 6 декабря Ярославль встал в 9-балльные пробки. Причиной стал снегопад, о котором накануне предупредило МЧС. Однако автовладельцы констатируют: город от снега убран очень плохо либо не убран вовсе. В мэрии Ярославля предоставили комментарий, который пока не дает никакой ясности — с чем это связано и не случится ли транспортный коллапс в случае, если снегопад усилится.

«Вчера вечером в Ярославле началось обильное выпадение снега. На данный момент выпало 6 сантиметров осадков. В ночь с 5 на 6 декабря на уборке улично-дорожной сети города было задействовано 40 единиц спецтехники. В первую очередь расчищались основные магистрали, затем спецтехника вышла на улицы второй и третьей категории. После этого улично-дорожную сеть обработали дорожным реагентом, чтобы исключить образование наледи. Во избежание дополнительных заторов в час пик звенья рабочей техники на основных магистралях не выставлялись. В 11:00 планируется повторный выход снегоуборочной техники на улицы города», —такую информацию предоставили в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля».

Более подробно о ситуации обещают рассказать к полудню.

Напомним, 5 декабря депутаты муниципалитета выбрали мэра Ярославля. Им, как и ожидалось, стал исполняющий обязанности градоначальника Владимир Волков. Он пока никаких пояснений по поводу качества уборки дорог от снега не дал.