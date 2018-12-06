Россия войдет в состав исполкома Всемирной организации здравоохранения

Москва, , 10:31 — REGNUM Российская Федерация войдёт в состав членов исполкома Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает 6 декабря пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

«Постоянный комитет регионального комитета (ПКРК) выдвинул РФ в члены исполкома ВОЗ на период с 2019 по 2022 годы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании Европейского регионального бюро ВОЗ в Афинах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты ВОЗ обработали статистику смертности в мире за 2016 год. Прямой или косвенной причиной 5,3% от всех смертей стало употребление алкогольных напитков.

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