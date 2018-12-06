В 30-градусный мороз жители Кемеровской области остались без света

Топки, Кемеровская область, , 10:24 — REGNUM В Кемеровской области почти 4 тысячи человек остаются без света и тепла. Как сообщили ИА REGNUM в филиале «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС», причиной стала авария на подстанции напряжением 110 киловольт «Топкинская».

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Сигнал об отключении оборудования поступил сегодня утром, 6 декабря, в 7:32 по местному времени. На место ЧП незамедлительно выехали четыре оперативные бригады со всей необходимой техникой.

«По предварительной оценке специалистов, причиной сбоя в работе оборудования стал прорыв в системе отопления из-за экстремально низких температур и выброс пара во вспомогательных помещениях подстанции», — уточнили в пресс-службе компании.

Энергетики оперативно ввели в работу резервные схемы электроснабжения. В настоящее время большая часть социально значимых объектов, среди которых больницы, школы и детские сады, уже получает электроэнергию. На 11:0 все котельные были перезапитаны по резервным схемам и от передвижных источников электроснабжения.

В восстановительных работах задействованы пять бригад и 15 единиц спецтехники. Подключить оставшихся потребителей планируется в течение полутора часов.

Добавим, что, по данным синоптиков, утром 6 декабря столбики термометров в городе Топки опустились до минус 29 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в городе Кемерово из-за сильных морозов был введён режим «чёрного неба». Из-за отсутствия ветра и осадков в воздухе скопились вредные примеси. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.

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