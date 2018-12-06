Население и предприятия Оренбуржья задолжали энергетикам 6 млрд рублей

Оренбург, , 10:13 — REGNUM В Оренбургской области долги за потреблённые энергоресурсы перед энергетиками достигли 6 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбуржье.

Юридические лица задолжали около 4 млрд рублей: за тепло и горячую воду — 823 млн рублей, за электричество — 3 млрд рублей. По объёму задолженности за тепловую энергию лидирует УК «Паритет» — 16,6 млн рублей, за электричество — ООО «Водоканал города Орска» с 123 млн рублями долга.

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Население трёх городов (Оренбурга, Орска, Медногорска) имеет задолженность в общей сумме более 2 млрд рублей: за тепло — 823 млн рублей и за электроэнергию — почти 1,7 млрд рублей.

Энергетики отмечают сезонный рост объёмов потребления электричества и тепловой энергии, а также рост суммы долга из-за финансовой недисциплинированности как юридических, так и физических лиц. В ресурсоснабжающей организации подчеркнули, что от своевременных платежей зависит надежное энергоснабжение региона.

как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре энергетики применили к злостным неплатильщикам крайнюю меру — отключили энергоподачу 1 тыс. абонентам.

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