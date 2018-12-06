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В Москве к уборке снега привлекли 55 тыс. человек

Общество

Задействовали и 7 тыс. единиц дорожной техники

В Москве к уборке снега привлекли 55 тыс. человек
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Уборка снега

Москва, 6 декабря 2018, 10:11 — REGNUM  После ночного снегопада на улицы Москвы вышли 55 тыс. рабочих, было задействовано 7 тыс. единиц дорожной техники. Об этом 6 декабря сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работники коммунальных служб очистили от снега улицы, пешеходные зоны и дворы. Затем территории обработали против гололеда.

Как сообщало ИА REGNUM, к утру 6 декабря высота снежного покрова в Москве достигла 13 см. Синоптики отмечают, что снежный слой не растает до весны. Днем 6 декабря в столице вновь ожидается снег, термометр покажет −3…−1 °C.

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