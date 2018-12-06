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Синоптики рассказал, когда в Москве растает выпавший снег

Общество

Выпавший в столице снег уже останется на всю зиму

Синоптики рассказал, когда в Москве растает выпавший снег
Архип Куинджи. Зима. Оттепель. 1890-е

Москва, 6 декабря 2018, 09:54 — REGNUM  Выпавший в ночь на 6 декабря в столице России снег не растает уже до весны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфонд.

«Это все-таки еще не те сугробы, которые появляются после снегопадов, — цитирует ТАСС Вильфонда. — Но этот снег, можно говорить уверенно, уже останется на всю зиму».

Напомним, к утру 6 декабря в Москве выпало 6 мм осадков, что составляет 11% месячной нормы. По данным синоптиков, сегодня днем в столице продолжит идти снег, температура воздуха составит от — 3 до — 1 °C. На дорогах мегаполиса возможна гололедица.

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