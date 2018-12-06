«Новогодний бюджет» гражданина России составит около 17 тыс. рублей

Москва, , 09:52 — REGNUM В среднем граждане России на предстоящее празднование Нового года готовы потратить 16,9 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании Deloitte пишут «Ведомости».

По данным экспертов, на продукты и напитки граждане РФ намерены потратить 47% указанной суммы, еще 42% трат придется на новогодние подарки, а оставшиеся деньги будут потрачены на развлечения. В консалтинговой компании отметили, что год назад «новогодний бюджет» жителя страны был немного больше — 17,6 тыс. рублей.

По мнению авторов исследования, на снижение планируемых сумм расходов оказывает влияние рост опасений граждан относительно экономической стабильности в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса сервиса Rabota.ru свидетельствуют о том, что 58% российских компаний вообще не планируют выдавать своим сотрудникам годовые премии.

Читайте также: 58% работодателей оставят сотрудников без новогодней премии — опрос