Все силы на Fortnite: Epic Games остановили разработку Unreal Tournament 4

Кэри, США, , 10:41 — REGNUM Исполнительный директор компании Epic Games Тим Суини заявил, что активная разработка Unreal Tournament 4 остановилась. Теперь все свои ресурсы компания направит на поддержку Fortnite, сообщает Variety.

Суини сообщил, что Unreal Tournament по-прежнему доступна в магазине, но её активная разработка прекратится. Руководство Epic Games считает своим приоритетным проектом многопользовательскую игру в жанре «Королевская битва» Fortnite, и все ресурсы компании будут уходить на поддержание более популярного проекта. Суини отметил, что в скором времени некоторые из классических игры Epic Games снова появятся в цифровых магазинах.

Напомним, что Unreal Tournament 4 — это видеоигра в жанре шутер (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) и продолжение Unreal Tournament 3. Проект находится в разработке уже четыре года, и за это время игра так и не вышла из стадии пре-альфа тестирования. Последнее обновление к Unreal Tournament 4 выходило в 2017 году. Первая часть серии Unreal Tournament вышла в 1999 году и быстро обрела популярность среди фанатов жанра.

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